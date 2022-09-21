Совфед одобрил закон о введении уголовного наказании за мародерство в военное время

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Члены Совфеда одобрили закон о введении уголовной ответственности за мародерство, совершенное в военное время или в условиях вооруженного конфликта.
За принятие закона проголосовали 147 сенаторов, 1 высказался против.
Поправки предполагают введение в Уголовный кодекс РФ статьи 356.1 "Мародерство". Под ним понимаются совершенные с корыстной целью в военное время, в период военного положения либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправное безвозмездное изъятие или присвоение чужого имущества. К нему, в частности относится имущество убитых или раненых, а также имущество гражданского населения.
За мародерство без отягчающих обстоятельств виновнику будет грозить до 6 лет лишения свободы. Наказание сроком до 10 лет предусмотрено, если преступление было совершено с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный статьей, составляет 15 лет.
Кроме того, сенаторы одобрили закон о признании периодов мобилизации, военного времени и военного положения отягчающими вину преступника обстоятельствами. Закон предусматривает внесение изменений в статью 63 Уголовного кодекса РФ "Обстоятельства, отягчающие наказание". Также такими обстоятельствами станут условия ведения боевых действий или вооруженного конфликта.
Ранее профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал поправки в УК РФ о мародерстве и отказе участия в военных действиях и добровольную сдачу в плен. Сенаторы высказали поддержку в рекомендации по одобрению документа Совфеду.
Глава комитета Госдумы по обороне прокомментировал ситуацию с частичной мобилизацией
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