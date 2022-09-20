Дизайн станции "Марьина Роща" БКЛ выполнят в стиле убранства старинных дворянских усадеб. Такой дизайн определили на международном архитектурном конкурсе. Работы в пассажирской и технической зонах практически закончили, а в наземном вестибюле все готово.

Также практически завершили отделку перехода на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро. Одноименная станция БКЛ будет самой глубокой на линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.