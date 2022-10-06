Около 50% турникетов обновили в метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В московской подземке было обновлено около 50% турникетов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Теперь при оплате банковской картой они срабатывают более чем в 2 раза, а по Face Pay – в 3 раза быстрее", – приводит его слова столичный Дептранс.

На сегодняшний день специалистам удалось поменять практически все турникеты на пяти линиях:



Замоскворецкой;

Таганско-Краснопресненской;

Серпуховско-Тимирязевской;

Калужско-Рижской;

Сокольнической.

"Уже обновили 1 760 турникетов метро, то есть почти половину всех устройств. Теперь у них яркая обводка и крупный шрифт – пассажирам, особенно слабовидящим, стало гораздо удобнее проходить в метро", – рассказал Ликсутов.

Он уточнил, что на турникетах также стал виден статус билета и можно узнать, сколько осталось поездок. По словам заммэра, в ноябре планируется закончить все работы, что даст возможность пассажирам оплачивать проезд банковской картой на любом турникете.

Ранее Ликсутов сообщил, что станция метро "Проспект Мира" стала первой в подземке с системой Face Pay на всех турникетах. По его словам, ежедневно на станции пассажиры совершают более 3 000 проходов с помощью Face Pay.

Заммэра отмечал, что сервис позволяет пассажиру выбрать наиболее удобный вариант оплаты проезда, чем заслужил популярность у москвичей.



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