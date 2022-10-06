Первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией вышел на Кольцевую линию метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Кольцевой линии московского метро запустили первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

На экранах табло, которые оборудовали в новом поезде, теперь можно найти схему с информацией о выходах, номер вагона и оставшееся время до следующей станции.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря такому нововведению пассажирам станет легче ориентироваться в метро. Кроме того, в будущем улучшенной навигацией оснастят все поезда.

Ранее заместитель мэра сообщил, что в московской подземке было обновлено около 50% турникетов. Специалисты поменяли практически все турникеты на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской и Сокольнической ветках.

Кроме того, как отмечал Ликсутов, в ноябре планируется закончить все работы, что даст возможность пассажирам оплачивать проезд банковской картой на любом турникете.



Система быстрых платежей начала тестироваться в московском метро

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!