Пять новых выделенных полос открыли на Волоколамском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице запустили пять новых выделенных полос, которые сократят время городского транспорта в пути до восьми минут, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Выделенки появятся на следующих участках Волоколамского шоссе:

Сосновая аллея – съезд на Волоколамское шоссе (разворотная эстакада над Тушинским тоннелем);

от Волоколамского шоссе, дома 52, корпуса 1, строения 1, до Тушинского тоннеля;

от остановки "Улица Панфилова" до 3-го Красногорского проезда;

улица Академика Курчатова – улица Панфилова;

от Проектируемого проезда № 1895 до Проектируемого проезда № 1064.

Благодаря выделенным полосам автобусы и электробусы смогут беспрепятственно двигаться более трех километров, ускорится работа 11 маршрутов, сократится время в пути более чем для 100 тысяч пассажиров.

Ввод одной такой полосы снижает вероятность ДТП с городским транспортом на 30–40% и делает движение между остановками на 30% быстрее.

Ранее сообщалось, что выделенные полосы для общественного транспорта организовали на девяти участках улиц столицы. Их создали на Мосфильмовской и Ташкентской улицах, на Тишинской площади и проспекте Маршала Жукова.



Новые выделенные полосы появятся на девяти участках улиц Москвы

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