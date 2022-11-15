Собянин выделил дополнительные средства на помощь онкобольным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва выделила 1,3 миллиарда рублей на помощь пациентам с онкологией, болезнями сердца и сосудов, а также тяжелыми травмами. Соответствующий документ подписал Сергей Собянин.

Деньги будут направлены на оказание медицинской помощи, не входящей в базовую программу обязательного медстрахования, по профилям:

онкология и трансплантация;

сердечно-сосудистая хирургия;

травматология и ортопедия;

нейрохирургия.

При этом, как отмечается, некоторые средства пойдут на оказание помощи в рамках базовой программы ОМС по профилям гематология и радиотерапия в условиях дневного и круглосуточного стационаров.

Ожидается, что благодаря поддержке города удастся выполнить:

около 20 трансплантаций костного мозга;

более 2,3 тысячи хирургических органосохраняющих эндоскопических операций;

свыше 240 операций по эндопротезированию суставов и вмешательств с использованием других методов лечения, сложных декомпрессионно-стабилизирующих вмешательств у пациентов с тяжелыми травмами и болезнями позвоночника;

порядка 340 экстренных операций, в том числе эндоваскулярные вмешательства на аорте и магистральных сосудах.

Ранее российский кабмин расширил возможность бесплатных перелетов для детей с тяжелыми заболеваниями. Уточнялось, что нововведение начнет действовать с 1 января 2023 года.

Сообщалось, что свободно летать до места лечения и обратно смогут онкобольные, а также дети с гематологическими, иммунологическими отклонениями и хронической почечной недостаточностью. Сопровождающие таких пассажиров также смогут воспользоваться этой возможностью.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!