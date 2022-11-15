Кабмин РФ расширил возможность бесплатных перелетов для детей с тяжелыми заболеваниями

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Российский кабмин расширил возможность бесплатных перелетов для детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Нововведение начнет действовать с 1 января 2023 года. Свободно летать до места лечения и обратно смогут онкобольные, а также дети с гематологическими, иммунологическими отклонениями и хронической почечной недостаточностью.

Согласно постановлению, бесплатные перелеты будут доступны детям, проходящим противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящимся на гемодиализе. Родители, сопровождающие таких пассажиров, также смогут воспользоваться этой возможностью.

В документе указывается, что бесплатный рейс будут давать в том случае, если дорога к месту лечения на поезде занимает более 12 часов или составляет более 1 тысячи километров.

Ранее в Госдуме одобрили проект закона о праве родителей детей с ограниченными возможностями здоровья использовать дополнительные 24 дня выходных подряд.

Такое решение в ГД объяснили тем, что мера позволит сделать процесс реабилитации детей с ОВЗ более качественным. Кроме того, решение может поспособствовать развитию соцсистемы в России.

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