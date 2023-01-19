В социальных домах появились краткосрочные группы для людей с ментальными особенностями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В социальных домах столицы появились краткосрочные группы для людей с ментальными особенностями, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Таким образом, у москвичей с особенностями ментального развития появился дополнительный способ устроить свою жизнь. Ранее они могли воспользоваться услугой надомного социального обслуживания либо проживать в стационарном социальном учреждении.

По словам замглавы департамента труда и социальной защиты населения Оксаны Шалыгиной, дневные отделения сейчас работают при центре сопровождаемого проживания "Гурьевский", социальных домах "Чертаново" и "Лосиноостровский" и психоневрологическом интернате № 23. Ежедневно их посещают порядка 70 человек, пока их родственники работают или занимаются домашними делами.

Она рассказала, что встреча группы краткосрочного пребывания длится до четырех часов. Это позволят подобрать комфортный и для подопечного, и для его семьи формат посещения дневного отделения. Пока такие группы будут работать в тестовом режиме, а по итогам будет принято решение о масштабировании дневных отделений с возможностями посещения на весь день и на более короткий срок.

Такой гибкий график посещения отделений позволяет человеку с особенностями здоровья выбирать длительность пребывания. В отделениях работают психологи и специалисты по социальной реабилитации, которые помогают развивать полезные навыки у подопечных.

Для посещения дневных отделений москвичам нужно обратиться с заявлением в окружные управления социальной защиты населения. Чтобы получить социальную помощь в надомной или стационарной форме, претендентам надо обратиться в ближайший центр госуслуг с заявлением о признании нуждающимся в социальном обслуживании и приложить к нему все имеющиеся медицинские документы.

Ранее сообщалось, что в центрах госуслуг "Мои документы" работают уже почти 90 подопечных психоневрологических интернатов и социальных домов. Город старается помочь людям с ментальными особенностями адаптироваться в обществе и научиться взаимодействовать с окружающими. Так, в марте 2021 года запустили проект по трудоустройству проживающих в городских домах-интернатах в различные учреждения.

За каждым таким сотрудником закрепляется опытный коллега, который становится его наставником. Новые сотрудники снимают нагрузку с более опытных специалистов, у которых появляется больше времени для приемов. В их задачи входят сортировка документов, заполнение журналов приема/передачи документов, консультация заявителей в зоне электронных услуг, работа с архивом.

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