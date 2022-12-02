Почти 90 жителей социальных домов трудоустроены в центры "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В центрах госуслуг "Мои документы" работают уже почти 90 подопечных психоневрологических интернатов и социальных домов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, город старается помочь людям с ментальными особенностями адаптироваться в обществе и научиться взаимодействовать с окружающими. Так, в марте 2021 года запустили проект по трудоустройству проживающих в городских домах-интернатах в различные учреждения.

"88 воспитанников социальных домов работают в 51 офисе “Мои документы”. Они помогают в сортировке документов, работают с архивом, консультируют жителей в зоне электронных услуг и делают многое другое", – отметила она.

Ракова добавила, что за каждым таким сотрудником закрепляется опытный коллега, который становится его наставником. Заммэра подчеркнула, что ребята благодаря работе в центрах обретают уверенность в себе.

Новые сотрудники снимают нагрузку с более опытных специалистов, у которых появляется больше времени для приемов. В их задачи входят сортировка документов, заполнение журналов приема/передачи документов, консультация заявителей в зоне электронных услуг, работа с архивом. Также они ставят штампы на документы, следят за наличием канцелярских принадлежностей и формируют комплекты документов по пакетам.

Центры госуслуг регулярно проводят собеседования, трудоустраивая воспитанников городских домов-интернатов. Всего штат столичных центров госуслуг насчитывает свыше 11 тысяч сотрудников.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что Москва в третий раз подряд возглавила национальный рейтинг качества предоставляемых госуслуг в электронном виде. Москва получила 95,84 балла из 100 возможных.

В 2021 году столица набрала 87,81 балла. Второе место заняла Московская область (84,19 балла), третье – Тульская область (83,67 балла).

Москва заняла первое место в России по предоставлению госуслуг онлайн – Сергунина

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