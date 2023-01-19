Москва проверит данные о том, что сотрудники ОБСЕ помогали Киеву в силовых акциях – Лавров

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Российские власти проверяют сведения о том, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ оказывали помощь Киеву в организации силовых акций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, Москва получила эту информацию в последние месяцы в ходе проведения специальной военной операции.

"(Эти сведения. – Прим. ред.) дают основание подозревать, что некоторые сотрудники СММ не просто укрывали информацию о реальном положении дел, а, по сути дела, помогали украинскому режиму в подготовке и проведении силовых акций против гражданского населения", – сказал Лавров.

В начале декабря 2022 года Лавров обвинил наблюдателей ОБСЕ в оказании помощи ВСУ по корректировке огня по территории ДНР и ЛНР. Он заявил, что мониторинговая миссия, которая должна придерживаться нейтралитета, передавала украинским военным разведывательные данные и видео с камер наблюдения.

Глава МИД РФ подчеркнул, что ОБСЕ встала на сторону киевского режима, а после прекращения ее деятельности выявились факты сотрудничества со спецслужбами Запада.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Лавров заявил о помощи ОБСЕ в корректировке огня по Донецку и Луганску

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