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Якобы нейтральные наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принимали участие в корректировке огня по Луганской и Донецкой народным республикам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции.

По его словам, мониторинговая миссия передавала националистам разведывательные данные и видео с камер видеонаблюдения. Глава МИД подчеркнул, что ОБСЕ встала на сторону киевского режима, а после прекращения ее деятельности выявились факты сотрудничества со спецслужбами Запада.

Лавров отметил, что организация становится маргинальным образованием. Он выразил мнение, что, будучи председателем в прошлом году, Швеция перестала вести себя как честный брокер и активный участник политики ОБСЕ, а в результате начала готовить похороны организации.

"А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр заключил, что никто не наносил такого ущерба ОБСЕ, как Польша в 2022 году.

Ранее Лавров заявил, что НАТО вернулось к приоритетам холодной войны. По его словам, при образовании Альянса первый генсек Гастингс Исмей вывел формулу, по которой русских нужно было держать вне Европы, американцев – внутри нее, а немцев – под контролем. Он добавил, что сейчас США уже поработили Европу и держат под контролем весь Евросоюз.



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