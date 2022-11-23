Россия потребовала от ОБСЕ реакции по факту убийства раненых военных на Украине

Фото: ТАСС/Александр Река

Россия призвала обратить внимание и дать реакцию Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на убийства раненых военных РФ на территории Украины. Об этом заявил зампостпреда РФ при организации Максим Буякевич.

"Мы требуем принципиальной реакции на убийства раненых российских военнослужащих в Киевской области, прострелы колен и намеренные повреждения сухожилий сложившим оружие в Харьковской области, расстрел в упор свыше десятка военнослужащих в Макеевке ЛНР", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, Россия возмущена отсутствием оценок со стороны руководства ОБСЕ после предоставления в профильные международные инстанции всех свидетельств нарушений.

Буякевич считает, что, несмотря на большое количество распространившихся в Сети видеоматериалов, РФ продолжат вменять вину за обстрел людей перед железнодорожным вокзалом в Краматорске, нанесение ударов по зданиям роддома и драмтеатра в Мариуполе и другие происшествия, к которым, по его словам, причастны киевские формирования.

Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские военные намеренно расстреляли более 10 российских военнопленных. В Сети распространилось видео, на котором видно, как бойцы ВСУ требуют от россиян сдать оружие, после чего укладывают их на землю и расстреливают.

В связи с трагедией Россия направила генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо по факту жестокого обращения военных Украины к солдатам РФ. Зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский потребовал привлечь украинскую сторону к ответственности.



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