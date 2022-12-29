Лавров заявил, что ОБСЕ превратилась в арену пропагандистских баталий

Фото: kremlin.ru

Запад превратил площадку ОБСЕ в арену пропандистских баталий, организация пребывает в глубочайшем кризисе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Скажу прямо: дела в ОБСЕ складываются не лучшим образом. Организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но последние несколько лет она пребывает в глубочайшем кризисе", – приводит его слова РИА Новости.

Министр утверждает, что ОБСЕ превратилась в арену пропагандистских баталий. По его словам, председательствующая в 2022 году в организации Польша свела результативность работы площадки к нулю. Лавров заявил, что с учетом откровенно антироссийских настроений Польши, это не стало неожиданностью.

Ранее Польша отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лодзе.



В российском МИД это решение назвали провокационным и беспрецендентным, подчеркнув, что Варшава весь год рушила основы ОБСЕ. Москва также направила запрос всем государствам-участникам ОБСЕ с просьбой оценить действия Польши.

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