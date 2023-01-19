Закупочная цена на один из самых дорогих препаратов от ВИЧ снизилась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Снизилась закупочная цена на один из самых дорогих препаратов от ВИЧ. Стоимость "Ролнавира" упала с 17,2 до 2,8 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК.

"Ролнавир" обошелся московскому тендерному департаменту в 2,8 тысячи рублей. При этом стоимость препарата "Исентресс", производимого интернациональной компании MSD, составляет 17,2 тысячи рублей за упаковку (60 таблеток по 400 миллиграммов). В среднем закупочная цена этого лекарства в 2022 году составляла 9,7 тысячи рублей.

"Столичный тендер на 4,9 тысячи упаковок такого объема выиграл дистрибьютор "Биопрепарат", снизивший максимальную объявленную цену контракта в пять раз – с 70,7 до 14,1 миллиона рублей", – отметили в сообщении.

На сайте госзакупок в середине января 2023 года появилась информация о контракте, где сказано, что будет закуплен препарат "Ролнавир", который производит российская компания "Промомед". Другие участники тендера предложили препараты, которые обходятся в 14,5 и 70,3 миллиона рублей.

"Ралтегравир – один из первых ингибиторов интегразы и входит в российские и международные рекомендации по терапии ВИЧ в числе препаратов, предпочтительных в первой линии терапии", – сообщает издание.

До 2022 года по госконтрактам осуществлялась закупка только препарата "Исентресс" от компании MSD. В 2021 году Федеральным центром планирования и лекарственного обеспечения был заключен контракт на три года на поставку ралтегравира с компанией "Р-Фарм" на сумму 13,5 миллиарда рублей. Эта компания совместно с MSD занимается упаковкой "Исентресс" на заводе "Ортат" в Костромской области.

После истечения патента, регистрационное удостоверение получила "Ралтегра" от "Фармасинтеза". А "Примафарм", который является дочерней структурой "Фармасинтеза", в 2022 году выиграл тендер СПИД-центра Республики Тыва на ралтегравир. То есть этот дистрибьютор поставит 24 упаковки "Ралтегры" стоимостью 344,4 тысячи рублей.

Известно, что ралтегравир ограничен в коммерческой рознице, за 11 месяцев 2022 года продали всего 351 упаковку "Исентресса" на сумму 7,1 миллиона рублей, причем в столице он продается в 32 аптеках по цене от 4,8 до 31 тысячи рублей. В 2011 году этот препарат стоил 34,8 тысячи рублей, а 2021 году компания снизила стоимость до 17,2 тысячи рублей.

Цена "Ралтегры" и "Ролнавира" составляет 11,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор направил 26 аптекам Москвы предупреждения о недопустимости завышения цен на препарат от диабета "Оземпик". Решение проверить цены появилось после публикации материалов о фактах их завышения в СМИ. Кроме того, аналогичные проверки проведут в других регионах РФ.

Розничные цены на лекарства в РФ вернулись к уровню 2021 года – Росздравнадзор

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