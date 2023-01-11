Депздрав опроверг информацию об отсутствии в Москве препарата для больных раком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Распространенная в СМИ информация о нехватке в Москве препарата "Тамоксифен" для онкобольных не соответствует действительности, заявили в столичном департаменте здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что данное лекарственное средство отпускается только по рецепту.

"Все пациенты с онкологическими заболеваниями в Москве относятся к льготным категориям и могут получить данный препарат бесплатно в аптеках, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы. Таким образом, в столице все пациенты, которым этот препарат прописан, могут быть обеспечены им в полном объеме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в аптеках столичного Центра лекарственного обеспечения сформирован запас препарата, которого хватит на 10 месяцев. При этом Депздрав планирует новые закупки "Тамоксифена".

Ранее в СМИ появилась информация о нехватке в российских аптеках гормонального препарата "Тамоксифен", применяющегося при лечении рака молочной железы. Лекарство отсутствует в продаже в офлайн- и онлайн-аптеках.

В качестве аналога россиянам предлагают импортный "Фарестон". Однако стоимость произведенного за рубежом препарата превышает цену отечественного в 10 раз. Кроме того, регулярные поставки импортного лекарства в РФ не налажены.

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