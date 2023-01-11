В РФ обеспечена полугодовая потребность в препарате для больных раком – Минздрав

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России в гражданском обороте находится более 470 тысяч упаковок гормонального средства, которое применяют при онкологических заболеваниях, речь идет о "Тамоксифене", сообщили "Интерфаксу" в Минздраве РФ.

В ведомстве подчеркнули, что такое количество заполняет примерно полугодовую потребность в препарате.

По данным Росздравнадзора, в 2022 году препарат с международным непатентованным наименованием "Тамоксифен" выпустили в общем количестве 953 251 упаковка, из которых более 189 тысяч упаковок – в декабре. В Минздраве сообщили, что ожидается поступление дополнительных объемов препарата в лечебную и аптечную сеть.

В настоящее время проводятся мероприятия по перерегистрации предельной отпускной цены на лекарственные препараты с МНН "Тамоксифен" трех российских и зарубежных производителей, что призвано повысить фактическую доступность препаратов на рынке.

В свою очередь, замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев рассказал РИА Новости, что ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильна, объемы ввода в гражданский оборот соответствуют, а по некоторым позициям даже превосходят среднегодовые.

Минздрав в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно необходимых и важнейших лекарств, оперативно взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства или импорта лекарственных средств.

Глаголев добавил, что отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках во время повышенного спроса носит кратковременный характер. При этом на рынке есть аналоги, не уступающие по своей терапевтической эффективности.

Ранее в СМИ появилась информация о нехватке в российских аптеках гормонального препарата "Тамоксифен", применяющегося при лечении рака молочной железы. Лекарство отсутствует в продаже в офлайн- и онлайн-аптеках.

В качестве аналога россиянам предлагают импортный "Фарестон". Однако стоимость произведенного за рубежом препарата превышает цену отечественного в 10 раз. Кроме того, регулярные поставки импортного лекарства в РФ не налажены.



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