Минздрав РФ опроверг сообщения о снижении закупок лекарств для больниц в 2022 году

Фото: NEWS.ru/ТАСС/Сергей Булкин

Сообщения СМИ о том, что правительство РФ в 2022 году сократило объем закупок лекарств для государственных больниц, не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Ранее такую информацию распространила газета "Коммерсант". Отмечалось, что, по данным системы мониторинга тендерных закупок в фармацевтической отрасли Headway Company, в прошлом году расходы на закупку лекарств для государственных медучреждений сократились на 8%. При этом, как утверждалось, для районных стационаров они уменьшились на 32%, для городских больниц – на 28%.

"Информация и выводы, приведенные в исследовании, о якобы снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствуют действительности. Затраты медицинских организаций, оказывающих стационарную медпомощь, на лекарственное обеспечение растут", – подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор направил 26 аптекам Москвы предупреждения о недопустимости завышения цен на препарат от диабета "Оземпик". Решение проверить цены появилось после публикации материалов о фактах их завышения в СМИ.

Кроме того, аналогичные проверки проведут в других регионах РФ.



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