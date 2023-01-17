Ограничений на ввоз в РФ незарегистрированных препаратов по показаниям нет – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ограничений на ввоз незарегистрированных препаратов по жизненным показаниям пациентов в настоящее время нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

"В настоящее время отсутствуют ограничения для ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов по жизненным показаниям пациентов", – прокомментировали в ведомстве.

Незарегистрированный препарат может быть ввезен в РФ только при наличии медицинских показаний к его использованию у пациента. Для проведения процедуры Минздрав выдает бесплатные разрешительные документы на ввоз на срок не более 5 дней.

До этого в СМИ появилась информация об ухудшении в РФ ситуации с препаратами для болеющих онкологией. Об этом сообщил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий центра имени Дмитрия Рогачева профессор Алексей Масчан.

Ранее столичный Депздрав опроверг дефицит препарата для лечения болезни Паркинсона "Акинетон". По данным ведомства, информация, распространенная до этого в СМИ, не соответствует действительности. Препарат имеется в наличии с запасом более чем на 4 месяца.



Депздрав Москвы опроверг дефицит препарата для лечения болезни Паркинсона

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