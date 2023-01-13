В Росздравнадзоре опровергли проблемы с поставками препарата от аллергии "Сталораль"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Французский препарат для лечения аллергии "Сталораль" продолжает поставляться на российский рынок. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Росздравнадзор.

О проблемах с поставками лекарства ранее в пятницу писал "Коммерсант". По данным издания, из-за логистических проблем запасы препарата в РФ сократились чуть более чем на 17% по сравнению с прошлым годом.

"Препараты для лечения аллергии компании Stallergenes – "Сталораль "Аллерген пыльцы березы" и "Сталораль "Аллерген клещей" – продолжают поступать на российский рынок: очередные партии введены в гражданский оборот в начале января", – сказали в Росздравнадзоре.

Отмечается, что текущие запасы обоих препаратов превышают среднегодовую потребность страны. При этом россиянам по-прежнему доступны аналогичные лекарства против аллергии, в том числе отечественного производства.

До этого "Ведомости" писали о перебоях с поставками противовоспалительного препарата "Ибупрофен" в форме свечей, который входит в перечень жизненно важных. В Росздравнадзоре тем временем заявили, что производство и поставки лекарства продолжаются, а также напомнили о наличии аналогов.



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