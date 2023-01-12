Росздравнадзор заявил о достаточном запасе ибупрофена на рынке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России имеется запас препаратов ибупрофена для детей в форме суспензии более чем на полгода, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

По данным ведомства, общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в прошлом году превысил показатель 2021 года, составив более 17,5 миллиона упаковок. Производство и поставки препарата продолжаются.

Врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Марина Галицкая рассказала РИА Новости, что препараты ибупрофена для малышей есть в виде суппозиториев, суспензии или сиропа. Кроме того, в наличии есть препарат ибупрофена в комбинации с парацетамолом в виде растворимых шипучих таблеток. Их можно принимать детям с двух лет.

Галицкая добавила, что ибупрофен, как и парацетамол, разрешен детям до 12 лет. При этом на рынке представлено большое количество препаратов с этими действующими веществами в разных формах, имеющих тот же терапевтический эффект. По ее словам, недостатка в них нет.

Ранее "Ведомости" писали, что в Москве начались перебои с поставками противовоспалительного ибупрофена в форме суппозиториев, который входит в перечень жизненно важных.

Журналистам не удалось найти лекарство ни на сайтах крупнейших аптечных сетей, ни на агрегаторах лекарств. Препарат нашли только в одной аптеке, но та расположена в Подмосковье.

По словам главврача медцентра "Лидер-медицина", педиатра-инфекциониста Евгения Тимакова, нехватка ибупрофена в форме свечей наблюдается с начала этого года. Сложившуюся ситуацию он связал с высоким спросом.

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