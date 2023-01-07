Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

От препарата против ОРВИ скончались 20 детей в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя узбекистанского министерства здравоохранения.

"Реализация всех препаратов индийской фармацевтической компании Marion Biоtech на территории Узбекистана приостановлена", – отметили в ведомстве.

По сообщению Минздрава Узбекистана, в конце декабря прошлого года была подтверждена гибель 18-ти детей. Экспертиза правоохранительных органов обнаружила в препарате от ОРВИ Док-1 Макс токсичное вещество – этиленгликоль. Позже от этого препарата погиб ребенок в Кашкадарьнской области на юге Узбекистана.

"Управление здравоохранения Наманганской области подтвердило смерть трехлетнего ребенка в Учкурганском районе Наманганской области", – уточнили в ведомстве.

Ранее службой госбезопасности страны было возбуждено уголовное дело после смерти 18-ти детей от индийского препарата против ОРВИ, а также задержаны представители компании-импортера лекарства и наццентра стандартизации лекарств в соответствии со статьей о нарушении порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества.

Представителям компании и национального центра грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что специалисты начали изучать сироп от кашля компании Marion Biotech после смерти 18 детей в Узбекистане. Группа специалистов по контролю за лекарствами штата Уттар-Прадеш вместе с генеральным контролером провели инспекцию на предприятии Marion Biotech в Нойде.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!