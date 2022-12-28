Врач прокомментировал гибель 18 детей в Узбекистане из-за сиропа от ОРВИ

В Узбекистане после приема индийского сиропа от ОРВИ скончались 18 детей. У умерших зафиксировали передозировку препаратом в процессе лечения в домашних условиях. Возбуждено уголовное дело, само лекарство сняли с продажи во всех аптеках страны. Рассказываем подробности и разбираемся с врачом, как правильно принимать безрецептурные препараты.



Превышение дозировки

В Минздраве Узбекистана сообщили, что после приема сиропа от ОРВИ, который производит индийская компания, в стране скончались 18 детей. Всем им лекарство давали без рецепта врача.

В связи с трагедией Служба государственной безопасности (СГБ) республики возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц компании – импортера препарата и ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств". Речь идет про статью о нарушении порядка розничной продажи по рецепту лекарств, которые содержат сильнодействующие вещества. Максимальное наказание по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы.





пресс-служба Минздрава Узбекистана Установлено, что умершие дети до поступления на стационарное лечение принимали этот препарат дома в течение двух-семи дней три-четыре раза в день по 2,5–5 миллилитров, что превышает стандартную дозу препарата для детей.

Основной составной частью лекарства является парацетамол. Таким образом, родители самостоятельно или по рекомендации продавцов аптек неправильно применяли сироп в качестве противопростудного средства, что и привело к ухудшению состояния больных, подчеркнули в ведомстве.

"На самом деле парацетамол должен применяться только при температуре тела 38–38,5 градуса и выше один или два раза в день по 100–125 миллиграммов для ребенка в возрасте до года, 200 миллиграммов – для детей в возрасте 1–3 года и по 250 миллиграммов – от 3 до 5 лет. При нормальной температуре тела прием данного препарата строго воспрещается", – уточнили в министерстве.

В ходе предварительных лабораторных исследований было установлено, что данная серия сиропа содержала этиленгликоль – токсичное вещество.

"Около 1–2 миллилитров на килограмм 95-процентного концентрированного раствора могут вызвать серьезные изменения в состоянии здоровья пациента, такие как рвота, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острая почечная недостаточность", – подчеркнули в Минздраве.

Сообщается, что таблетки и сиропы этого препарата продавались в Узбекистане с 2012 года. После происшествия их сняли с продажи во всех аптеках республики.



Не отступать от инструкции

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 прокомментировал трагедию в Узбекистане. По словам эксперта, если препарат является безрецептурным – это не означает, что его разрешается принимать бесконтрольно.

Такое лекарство действительно можно купить без назначения врача. При этом производители, как правило, страхуются и указывают в инструкции, что самостоятельно принимать безрецептурное средство разрешено лишь определенное время, объясняет Кондрахин.





Андрей Кондрахин

врач-терапевт, кандидат медицинских наук Безрецептурные препараты, доступные в аптеке, должны иметь инструкцию. Обычно производители указывают, сколько времени можно самостоятельно принимать безрецептурное лекарство. Если по истечении указанного срока улучшения не наступает, необходимо обращаться к врачу. Бесконтрольный прием безрецептурных препаратов может быть опасен вплоть до летального исхода.

Врач рекомендовал при приеме безрецептурных лекарств обращать внимание на сроки годности. Также он советует не использовать препарат, если тот не подходит пациенту по возрасту.

"Учитывайте формулировки по возрастным группам. В каждом конкретном случае производитель пишет, с какого возраста можно применять тот или иной препарат. Также указывается рекомендуемая доза лекарства в виде миллиграммов на килограмм массы тела, что позволяет подобрать терапию индивидуально", – говорит Кондрахин.

Даже если препарат безрецептурный, превышать дозировку, указанную в инструкции, недопустимо, подчеркнул терапевт. Он также обратил внимание на наличие в составе сиропа, из-за которого погибли дети в Узбекистане, парацетамола и этиленгликоля.

"Парацетамол – это токсическое вещество при превышении дозировки, этиленгликоль – это двухатомный спирт, который также обладает умеренной токсичностью. Оба вещества проходят через печень", – предупредил врач.





Андрей Кондрахин

врач-терапевт, кандидат медицинских наук Парацетамол противопоказан лицам, употребляющим спиртные напитки. И если при превышении дозировок препарата печень оказывается перегружена, то парацетамол может начать накапливаться и приводить к ее некрозу, вплоть до летального исхода.

Эксперт напомнил, что лекарства, содержащие в своем составе парацетамол, в умеренных дозировках используют в качестве жаропонижающего. Они довольно распространены и доступны практически в каждой аптеке.

