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В Индии изучат сироп от кашля после смерти 18 детей в Узбекистане
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты начали изучать сироп от кашля компании Marion Biotech после смерти 18 детей в Узбекистане. Об этом написал министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия в Twitter.
По его словам, после сообщений о происшествии в Узбекистане генеральный контролер по лекарственным средствам Индии находится в постоянном контакте с национальным регулятором лекарств Узбекистана.
Кроме того, группа специалистов по контролю за лекарствами штата Уттар-Прадеш вместе с генеральным контролером провели инспекцию на предприятии Marion Biotech в Нойде.
Мандавия отметил, что дальнейшие действия будут принимать по мере необходимости и на основе отчета.
"Образцы сиропа от кашля были взяты с производства и отправлены в региональную лабораторию по испытанию лекарств в Чандигархе для тестирования", – рассказал министр.
Ранее сообщалось, что 18 детей скончались в Узбекистане после приема индийского сиропа от ОРВИ. У них обнаружили передозировку препаратом при лечении в домашних условиях. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, а лекарства сняли с продажи во всех аптеках страны.
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