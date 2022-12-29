В Индии изучат сироп от кашля после смерти 18 детей в Узбекистане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты начали изучать сироп от кашля компании Marion Biotech после смерти 18 детей в Узбекистане. Об этом написал министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия в Twitter.

По его словам, после сообщений о происшествии в Узбекистане генеральный контролер по лекарственным средствам Индии находится в постоянном контакте с национальным регулятором лекарств Узбекистана.

Кроме того, группа специалистов по контролю за лекарствами штата Уттар-Прадеш вместе с генеральным контролером провели инспекцию на предприятии Marion Biotech в Нойде.

Мандавия отметил, что дальнейшие действия будут принимать по мере необходимости и на основе отчета.

"Образцы сиропа от кашля были взяты с производства и отправлены в региональную лабораторию по испытанию лекарств в Чандигархе для тестирования", – рассказал министр.

Ранее сообщалось, что 18 детей скончались в Узбекистане после приема индийского сиропа от ОРВИ. У них обнаружили передозировку препаратом при лечении в домашних условиях. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, а лекарства сняли с продажи во всех аптеках страны.



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