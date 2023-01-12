Ибупрофен в форме свечей пропал из московских аптек – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве начались перебои с поставками противовоспалительного ибупрофена в форме суппозиториев, который входит в перечень жизненно важных. Об пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сайты аптечных сетей и сервисов по поиску лекарств.

Так, журналистам не удалось найти лекарство ни на сайтах крупнейших аптечных сетей, в том числе "Риглы", "36,6", "Доктора Столетова" и "Мелодии здоровья", ни на агрегаторах лекарств, таких как "Здравсити", "Аптека.ру" и "Еаптека". По данным сервиса "Аптекамос", препарат есть только в одной аптеке, но та расположена в Подмосковье.

По словам главврача медцентра "Лидер-медицина", педиатра-инфекциониста Евгения Тимакова, нехватка ибупрофена в форме свечей наблюдается с начала этого года. Сложившуюся ситуацию он связывает с высоким спросом на препарат, тогда как его предложение относительно мало.

Ранее сообщалось, что в российских аптеках якобы почти не осталось гормонального средства "Тамоксифена", применяемого при раке молочной железы.

В столичном Депздраве эту информацию опровергли, отметив, что нынешних запасов препарата хватит на 10 месяцев.



Росздравнадзор предупредил о временных задержках в поставках лекарств в аптеки

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!