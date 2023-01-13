Столичный Депздрав заявил об отсутствии дефицита лекарств от гепатита С и ВИЧ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депздрав Москвы заявил об отсутствии дефицита лекарств для пациентов с гепатитом С и ВИЧ. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для заявления стало появление информации в телеграм-каналах о дефиците препаратов для пациентов с указанными диагнозами.

"Информация не соответствует действительности. Все указанные препараты для больных гепатитом С и ВИЧ, а также медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания есть в запасе более чем на 5 месяцев по каждому", – сообщили в пресс-службе.

В столичном Депздраве отметили, что лекарства имеются в наличии в аптеках и медучреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения. Кроме того аптеки бесплатно обеспечивают лекарствами москвичей.

Депздрав уточнил, что закупки и поставки данных препаратов были сделаны еще в октябре 2022 года.

"Помимо закупок за счет Москвы, пациенты с гепатитом С и ВИЧ обеспечиваются лекарственными препаратами за счет федерального бюджета, закупки осуществляются централизованно Минздравом России", – добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что москвичи могут заказать изготовление детский свечей с ибупрофеном в производственных аптеках. В Росздравнадзоре отметили, что в столице имеются в наличии более 151 тысячи упаковок ибупрофена и более 61 тысячи упаковок парацетамола.

Росздравнадзор сообщил о временных задержках поставок зарубежных лекарств

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!