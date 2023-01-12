Москвичи могут заказать изготовление свечей с ибупрофеном в производственных аптеках

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Москвичи могут заказать изготовление детский свечей с ибупрофеном в производственных аптеках. Об этом сообщили в телеграм-канале Росздравнадзора.

"Жаропонижающие свечи с ибупрофеном при необходимости могут быть изготовлены в назначенной врачом дозировке, в том числе детской, в производственных аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы, изготавливающих лекарственные препараты индивидуально, в том числе по льготным рецептам", – сообщили в ведомстве.

В Росздравнадзоре отметили, что в столице имеются в наличии более 151 тысячи упаковок "Ибупрофена" и более 61 тысячи упаковок "Парацетамола". Кроме того, в 2022 году на территории России ввели в оборот более 7,7 миллиона упаковок жаропонижающих свечей для детей с парацетамолом в разных дозировках. А в первый рабочий день 2023 года ввели в оборот более 45 тысяч упаковок лекарств.

Ранее в пресс-службе Росздравнадзора заявили о запасе препаратов ибупрофена для детей в форме суспензии более чем на полгода. В ведомстве отметили, что общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в прошлом году превысил показатель 2021 года, составив более 17,5 миллиона упаковок.

Росздравнадзор сообщил о временных задержках поставок зарубежных лекарств

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