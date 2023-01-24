16:07Общество
Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В результате проверок был зафиксирован дефицит некоторых лекарств в аптеках, а также увеличение цен на отдельные препараты. Об этом заявил Владимир Путин во время собрания с правительством.
Однако российский лидер подчеркнул, что на территории России отмечен рост производства фармацевтической продукции.
"За три квартала прошлого года он составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли", – цитирует Путина ТАСС.
Между тем Росздравнадзор не подтвердил сообщения о дефиците антибиотиков в российских аптеках. Ведомство заверило жителей государства, что поставки и выпуск препаратов продолжаются.
До этого в прессе распространилась информация, что в РФ не хватает антибиотиков, предназначенных для лечения детей.
Оператор маркировки сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков в России
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