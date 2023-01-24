Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В результате проверок был зафиксирован дефицит некоторых лекарств в аптеках, а также увеличение цен на отдельные препараты. Об этом заявил Владимир Путин во время собрания с правительством.

Однако российский лидер подчеркнул, что на территории России отмечен рост производства фармацевтической продукции.

"За три квартала прошлого года он составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли", – цитирует Путина ТАСС.

Между тем Росздравнадзор не подтвердил сообщения о дефиците антибиотиков в российских аптеках. Ведомство заверило жителей государства, что поставки и выпуск препаратов продолжаются.

До этого в прессе распространилась информация, что в РФ не хватает антибиотиков, предназначенных для лечения детей.

Оператор маркировки сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков в России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!