Роспотребнадзор закрыл кафе "Хинкали Point" в центре Москвы из-за случая сальмонеллеза

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В центре Москвы приостановили работу заведения общественного питания "Хинкали Point" (ООО "Фуд Пойнт") из-за случая сальмонеллеза у одной из посетительниц. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В связи с регистрацией случая сальмонеллеза у беременной женщины после употребления продукции кафе "Хинкали Point" проведено эпидемиологическое расследование", – говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что женщина заказала блюда (хачапури с мясом, с сыром, хинкали с сыром) из кафе, расположенного по адресу Большой Спасоглинищевский переулок, дом 9/1, строение 1.

После осмотра помещений заведения были обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Тесто для блюд готовили в коридоре, посуду не дезинфицировали, обработку яиц не проводили. В результате проверки холодильных и морозильных камер у кафе изъяли 295 килограммов продукции из-за отсутствия маркировки.

В отношении ООО "Фуд Пойнт" возбудили административное дело. Материалы дела были переданы в Басманный суд Москвы для дальнейшего изучения и принятия решения.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам соблюдать гигиену для снижения рисков заражения сальмонеллезом. Специалисты посоветовали мыть руки с мылом перед едой и после похода в туалет, а также употреблять только кипяченую воду. Также россиянам не рекомендовали есть термически необработанные яйца, мясо и морепродукты.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!