В Роспотребнадзоре призвали соблюдать гигиену для избежания сальмонеллеза

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Роспотребнадзор призвал соблюдать гигиену, чтобы избежать сальмонеллеза. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Среди необходимых мер – мытье рук с мылом, употребление кипяченой или воды в бутылках, термическая обработка яиц, мяса и морепродуктов. Помимо этого, в Роспотребнадзоре посоветовали не оставлять надолго приготовленную еду.

"Основные меры индивидуальной профилактики сальмонеллезной инфекции: соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье рук с мылом перед едой и после пользования туалетом", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сальмонеллу обычно распространяют животные, в числе которых крупный рогатый скот, грызуны и птицы, однако попасть в продукты питания она может и по вине человека.

Кроме того, отмечалось, что сальмонеллы могут попадать в еду при использовании на производстве зараженных яиц, воды, посуды, а также заноситься различными насекомыми, попадать с разделочных досок и другого оборудования.

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