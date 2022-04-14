В Роскачестве назвали пути попадания сальмонеллы в продукты

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Сальмонеллу обычно распространяют животные, в числе которых крупный рогатый скот, грызуны и птицы, однако попасть в продукты питания она может и по вине человека. Об этом рассказала начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

"Например, если люди недостаточно тщательно вымыли руки. Сальмонеллы могут попадать в пищевые продукты при использовании на производстве зараженных яиц, воды, посуды, заноситься различными насекомыми, попадать с разделочных досок и другого оборудования", – цитирует ее "Газета.ру".

По словам специалиста, сальмонеллез, возбудителем которого является сальмонелла, обычно протекает у взрослых людей легко, чего нельзя сказать о детях. При этом данный патоген крайне живучий: в сухой среде он может прожить несколько недель, а в воде – несколько месяцев. Уничтожить сальмонеллу можно, для этого продукт нужно обработать при температуре 100 градусов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о риске попадания на российский рынок продукции Kinder, содержащей сальмонеллу. В ведомстве уточнили, что инфицированными сладостями оказались в том числе Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi и Kinder Schoko-Bons. Принимаются меры по их изъятию из магазинов.

