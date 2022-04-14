В Роскачестве назвали пути попадания сальмонеллы в продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сальмонеллу обычно распространяют животные, в числе которых крупный рогатый скот, грызуны и птицы, однако попасть в продукты питания она может и по вине человека. Об этом рассказала начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.
"Например, если люди недостаточно тщательно вымыли руки. Сальмонеллы могут попадать в пищевые продукты при использовании на производстве зараженных яиц, воды, посуды, заноситься различными насекомыми, попадать с разделочных досок и другого оборудования", – цитирует ее "Газета.ру".
По словам специалиста, сальмонеллез, возбудителем которого является сальмонелла, обычно протекает у взрослых людей легко, чего нельзя сказать о детях. При этом данный патоген крайне живучий: в сухой среде он может прожить несколько недель, а в воде – несколько месяцев. Уничтожить сальмонеллу можно, для этого продукт нужно обработать при температуре 100 градусов.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о риске попадания на российский рынок продукции Kinder, содержащей сальмонеллу. В ведомстве уточнили, что инфицированными сладостями оказались в том числе Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi и Kinder Schoko-Bons. Принимаются меры по их изъятию из магазинов.
Роспотребнадзор предупредил о сальмонелле в продукции Kinder
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: