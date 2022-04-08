Власти приостановили работу шоколадной фабрики в Бельгии из-за случаев сальмонеллеза

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Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу шоколадной фабрики Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция Kinder, из-за большого числа случаев сальмонеллеза.

"За последние несколько недель более ста случаев сальмонеллёза были зафиксированы в Европе", – говорится в пресс-релизе бельгийского агентства.

Уточняется, что была выявлена прямая связь заражений сальмонеллезом с производством на данной фабрике.

В агентстве заявили, что предприятие временно лишается разрешения на производство, а уже изготовленные товары будут отозваны из магазинов.

"Агентство будет внимательно следить за всеми шагами, которые предпримет Ferrero, и разрешит возобновить производство толь после того, как сможет убедиться, что предприятие соблюдает все правила и требования продовольственной безопасности", – отмечается в заявлении.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что есть риск попадания также и на российский рынок продукции Kinder, содержащей сальмонеллу.

В ведомстве уточнили, что в числе возможно инфицированных сладостей оказались Kinder Happy moments, Kinder Circus, Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi, Kinder Schoko-Bons и Kinder Happy Snack. В настоящее время принимаются меры по выявлению и изъятию из магазинов такой продукции.