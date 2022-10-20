Банки для специй могут стать источником заражения продуктов на кухне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Банки для специй являются источником некоторых заболеваний, заявили ученые из Школы экологических и биологических наук Рутгерса и Университета штата Северная Каролина. По их мнению, во время приготовления пищи на контейнеры для хранения могут попасть опасные микроорганизмы, которые вызывают сальмонеллез или кампилобактериоз.

Исследование ученых показало, что любая банка для специй может подвергнуться загрязнению. Заслуженный профессор кафедры пищевых наук Дональд Шаффнер заявил, что предотвратить это поможет хорошая гигиена рук, а также правильное обращение с пищей.

"Цель исследования состояла в том, чтобы определить распространенность и степень перекрестного загрязнения на различных кухонных поверхностях во время мероприятия по приготовлению еды", – отметил ученый в беседе с MedicalXpress.

Эксперимент показал, что порядка 48% исследуемых контейнеров имели признаки заражения бактериофагом (MS2). Кроме того, опасность может исходить от разделочных досок и мусорных баков.

Ранее врач Джеймс Кинчелоу рассказал, что мясо курицы может содержать сальмонеллу, которая при мытье может распространиться по раковине и другим объектам кухни. Он посоветовал высушить птицу бумажными полотенцами и тщательно ее приготовить.

"Киндер Сюрприз" может стать источником сальмонеллеза

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