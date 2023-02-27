Nokia обновила логотип впервые за 60 лет

Фото: nokia.com

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia провел масштабный ребрендинг, обновив логотип и представив долгосрочный план трансформации компании. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Новый логотип представляет собой пять фигур, образующих название компании. Также изменилась его цветовая гамма – она будет варьироваться в зависимости от использования.

В пресс-службе компании пояснили, что Nokia будет развиваться в соответствии с условиями эпохи метавселенных. Там подчеркнули, что намерены в полной мере реализовывать имеющийся потенциал производительности, устойчивости и доступности.

По данным агентства Reuters, финская компания изменила логотип впервые почти за 60 лет.

Ранее Nokia попросила Соединенные Штаты и Финляндию разрешить ей поставлять оборудование на российский рынок.

Уточнялось, что возобновление поставок необходимо для выполнения заключенных до этого контрактов, а разрешение от других государств поставщикам следует получить из-за введенных в отношении РФ ограничительных мер.

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