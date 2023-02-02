Российское подразделение Holcim продолжит работать под брендом "Цементум"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские предприятия по производству стройматериалов, принадлежавшие ушедшей из России швейцарской компании Holcim, продолжат работу под брендом "Цементум". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской компании.

"Ребрендинг активов, входящих в состав российского подразделения Holcim, является частью соглашения, достигнутого в декабре 2022 года между менеджментом российского подразделения компании и международной группой Holcim", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение предусматривает передачу всех российских активов Holcim локальному руководству.

В декабре 2022 года компания объявила об уходе с российского рынка. Отмечалось, что Holcim подписал соглашение с локальным менеджментом о передаче активов в России. Также сообщалось, что решение об уходе было принято еще в марте.

В России Holcim управляла четырьмя цемзаводами, расположенными в подмосковных Воскресенске и Коломне, а также в Калужской и в Саратовской областях. Кроме того, компания управляла тремя карьерами по добыче нерудных материалов.

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