Holcim уходит с российского рынка

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Швейцарский производитель строительных материалов Holcim покидает российский рынок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию.

Уточняется, что Holcim подписал соглашение с локальным менеджментом о передаче активов в России. Ожидается, что сделка будет закрыта после получения разрешений регуляторов. Новые владельцы должны будут сменить бренд.

Как отмечается, решение об уходе компания приняла еще в марте, тогда же российские активы были деконсолидированы из отчетности Holcim.

В РФ компания в рамках группы LafargeHolcim управляла четырьмя цемзаводами, расположенными в подмосковном Воскресенске и Коломне, а также в Калужской и в Саратовской областях. Кроме того, компания управляла тремя карьерами по добыче нерудных материалов.

Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру" сообщила, что около 67% россиян при сокращении из-за ухода зарубежных компаний с рынка РФ получили выплаты в несколько окладов. Сумму размером в два оклада получили 33% работников, в три – 46%, в четыре – 8% и в пять окладов – 13%, сообщили аналитики.

Около 30% респондентов завершили деятельность из-за ухода компании с российского рынка, 16% уволились, несмотря на то что предприятие продолжило работу как отечественный бизнес.

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