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23 февраля, 22:15

Транспорт

Вылет некоторых рейсов из Москвы в Сочи изменили из-за непогоды

Вылет некоторых рейсов из Москвы в Сочи изменили из-за непогоды

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Вылет некоторых рейсов из Москвы в Сочи изменили из-за непогоды. На побережье Черного моря сейчас шторм и сильный ветер до 18 метров в секунду. Поэтому аэропорт там работает по фактической погоде.

Часть самолетов из Москвы перенаправляют в Минеральные Воды, Грозный или Махачкалу. По прогнозам, 24 февраля погода в Сочи может стать еще хуже. Пассажирам рекомендуют следить за информацией от авиакомпаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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