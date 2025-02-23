Вылет некоторых рейсов из Москвы в Сочи изменили из-за непогоды. На побережье Черного моря сейчас шторм и сильный ветер до 18 метров в секунду. Поэтому аэропорт там работает по фактической погоде.

Часть самолетов из Москвы перенаправляют в Минеральные Воды, Грозный или Махачкалу. По прогнозам, 24 февраля погода в Сочи может стать еще хуже. Пассажирам рекомендуют следить за информацией от авиакомпаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.