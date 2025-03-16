ПВО отразила ночью атаку беспилотников в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения ПВО отразили атаку украинских дронов в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", – написал врио главы области в своем телеграм-канале.

Вражеские беспилотники были уничтожены этой ночью и в Воронежской области. Всего в регионе сбили более 15 воздушных целей. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

В Белгородской области атакам БПЛА подтверглись город Губкин и село Долгое. В результате пострадали две женщины и 7-летний ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.