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Украинские войска потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю заключительного наступления ВС РФ в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.

Так, ВСУ лишились за неделю 2 040 военных, более 30 солдат сдались в плен. Кроме того, украинские силы потеряли 7 танков, 19 боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин, 24 бронетранспортера, 96 автомобилей, две САУ Paladin, 30 артиллерийских орудий, пусковую установку ЗРК Бук-М1, семь минометов, 37 пунктов управления БПЛА и пять складов с боеприпасами.

С 8 по 14 марта, согласно сводкам оборонного ведомства РФ, российские бойцы освободили 31 населенный пункт в Курской и Сумской областях.

13 марта Вооруженные силы России освободили Суджу. Помимо города, удалось освободить населенные пункты Меловой и Подол, за что Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих. Он выразил уверенность в том, что все планы, которые "намечены на участки вклинения в Курскую область", будут выполнены.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал лидеру России, что силами ВС РФ были освобождены свыше 1 100 квадратных километров территории в субъекте, что составляет более 86% от площади ранее занятой ВСУ.