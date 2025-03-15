Хинштейн: найдены 378 жителей Курской области, состоявших в реестре пропавших

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Из реестра пропавших без вести жителей Курской области исключили 378 человек, рассказал врио главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Хинштейн также отметил, что в связи с массовым возвращением жителей из освобожденных территорий власти корректируют работу реестра пропавших курян.

До этого глава Курской области сообщал, что с 12 марта из освобожденных населенных пунктов региона удалось вывезти 275 человек, в том числе 11 детей. При этом за субботу, 15 марта, из приграничья были эвакуированы 34 человека, уточнил он.

По данным Хинштейна, 174 жителя из числа освобожденных на данный момент находятся в пунктах временного размещения. Остальные смогли остаться у своих родственников.

