Хинштейн: 275 человек вывезены из освобожденных населенных пунктов Курской области

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С 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 275 человек, в том числе 11 детей, рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

При этом за субботу, 15 марта, из приграничья были эвакуированы 34 человека, уточнил он.

По данным Хинштейна, 174 жителя из числа освобожденных на данный момент находятся в пунктах временного размещения. Остальные смогли остаться у своих родственников.

"Все люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью! Работа по эвакуации наших жителей продолжается", – резюмировал глава региона.

Тем временем около 113 тысяч жителей курского приграничья, которые лишились своего имущества, получили единовременную компенсацию в размере 150 тысяч рублей, а также ежемесячную дополнительную выплату.

Хинштейн также уточнил, что число граждан, которые каждый месяц получают 65 тысяч рублей, возросло в связи с тем, что потерявшие имущество жители Курской области продолжают оформлять документы на выплаты.