В Подольске мужчина доставлен в полицию за стрельбу по машинам

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В Подольске мужчина, открывший стрельбу из пневматического пистолета по припаркованным автомобилям, был доставлен в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

"В дежурную часть <...> поступили заявления от граждан о повреждении их машин. По предварительной информации, в ночное время около одного из домов, расположенных на Красногвардейском бульваре, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов <...> в три припаркованных автомобиля", – говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что в результате стрельбы никто не пострадал. Правонарушителем оказался местный житель 2003 года рождения. По данным МВД, ранее он был неоднократно судим. У злоумышленника изъяли пневматический пистолет, добавили в пресс-службе.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в отношении задержанного мужчины, который выстрелил из аэрозольного устройства самообороны в 41-летнего пассажира автобуса в Балашихе, было возбуждено дело о хулиганстве. В подмосковном МВД уточнили, что 38-летний злоумышленник устроил стрельбу не только в автобусе, но и на остановке общественного транспорта.

До этого суд отправил в СИЗО москвича, открывшего в воздух стрельбу из пневматического пистолета. В столичном главке МВД сообщили, что инцидент произошел после конфликта с подростками, выгуливавшими собак. Никто не пострадал, но мужчине предъявили обвинение в хулиганстве.

