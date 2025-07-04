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Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 14-летнего подростка, сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.

В список попал уроженец Оренбурга Амир Шагатов (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 2011 года рождения. Причины внесения и подробная информация о подростке не приводится.

Шагатов стал самым молодым участником списка террористов и экстремистов в России.

Люди и организации, оказавшиеся в данном списке, не могут взаимодействовать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться некоторыми финансовыми услугами.

Ранее Росфинмониторинг внес "Народное коммунистическое движение" сообщество в перечень террористических и экстремистских организаций.

Также в перечень террористов и экстремистов были добавлены Юрий Михеев, Тимофей и Матвей Мельниковы. Молодые люди пытались совершить диверсию в воинской части в Московской области.