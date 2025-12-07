Россиянам в Бенине рекомендовали оставаться дома до прояснения обстановки

Фото: ТАСС/AP/Marco Simoncelli

Россиянам в Бенине рекомендовали оставаться дома и соблюдать меры предосторожности до прояснения обстановки в стране. Сообщение опубликовал телеграм-канал посольства РФ в Республике Бенин и по совместительству в Тоголезской Республике.

Ранее группа военных объявила о захвате власти в Бенине, сместив президента Патриса Талона. Об этом сообщил портал La Nouvell Tribune со ссылкой на заявление, зачитанное в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенина.

"До дальнейшего прояснения обстановки в городе Котону рекомендуем оставаться в своих домах и соблюдать базовые меры предосторожности", – указано в сообщении диппредставительства.

По словам дипломатов, с 8 по 11 декабря консульский отдел посольства будет закрыт по техническим причинам.

В настоящий момент законно сформированное правительство Бенина восстанавливает контроль над ситуацией.

"Речь идет о небольшой группе мятежников, у которых был доступ к телевидению", – приводит слова источника AFP.

Собеседник издания уточнил, что президентский дворец в столице Порто-Ново был атакован утром мятежниками, сам Талон находится в безопасности.

Ранее госпереворот произошел в Гвинее-Бисау. До этого в стране были проведены всеобщие выборы, по итогам которых действующий президент Умару Сиссоко Эмбало и другой кандидат Фернанду Диаш объявили себя победителями.

Спустя время действующий президент рассказал, что его арестовали на рабочем месте люди в военной форме. По его словам, госпереворот осуществлялся под руководством начальника штаба сухопутных войск.

СМИ сообщили, что власть в Гвинее-Бисау захватили военные. Они объявили о приостановке избирательных кампаний и закрытии госграниц. Помимо этого, посольство РФ сообщало о захвате здания ЦИК.

На фоне происходящего диппредставительство России в Гвинее-Бисау было переведено в состояние повышенной готовности.