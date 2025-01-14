"Известия": Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в сети "Светофор"

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Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки магазинов сети "Светофор", а также магазины под брендом "Маяк", сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Такое поручение Минэкономразвитию и Роспотребнадзору уже одобрил первый вице-премьер Денис Мантуров, уточнил собеседник СМИ. Кабмин обратил внимание на обращение депутата ГД РФ Сергея Лисовского, который пожаловался на многочисленные нарушения сети.

В частности, "Светофор" якобы продает некачественную и небезопасную продукцию, а поставщики сети рассказывали о несоблюдении закона о маркировке, закона о торговле и регламентов при производстве пищи, говорилось в письме Лисовского.

"Это может стать прецедентом для всех торговых сетей, которые допускают продажи некачественной и недобросовестной продукции и обманывают покупателей", – сказал Лисовский в беседе с изданием.



Нарушения по срокам хранения продовольственных товаров в торговых точках также фиксировались в Роскачестве, рассказал исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.

В 2023 году Роспотребнадзор уже проверял "Светофор", тогда более 50% образцов продуктов оказались опасными либо были в продаже без необходимых документов, без соблюдения сроков годности, с повреждениями или признаками порчи, добавил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов.

Ранее сеть супермаркетов "ВкусВилл" приостановила продажу десертов "ДэнБош" после инцидента с якобы появлением стекла в запечатанной упаковке продукта. Позже выяснилось, что в десерте были не осколки стекла, а куски пластика. По данному факту сетью организовано расследование.

