"ВкусВилл" назвал случай с шурупом в пачке чипсов единичным

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Случай с обнаружением шурупа в пачке чипсов был единичным. Других жалоб от покупателей не зафиксировали, заявили в пресс-службе сети магазинов "ВкусВилл".

Ранее в Сети распространилась информация о том, что в упаковке рисовых чипсов, купленных в одном из магазинов "ВкусВилл" в столице, потребитель нашел фрагмент шурупа.

"Такие серьезные вопросы к качеству продуктов, которые мы видим в последнее время, – это единичные случаи. Каждому подобному обращению уделяется особое внимание. Информация об опасных посторонних предметах в продуктах сразу передается в отдельную команду, которая занимается отработкой подобных ситуаций, а также технологу и производителю", – передает Агентство "Москва" сообщение компании.

Кроме того, если на один и тот же товар приходит несколько жалоб, его снимают с продажи, подчеркнули представители сети.

Ранее магазины "ВкусВилл" убрали с полок продукцию "Можайского кондитерского дома" (МКД) из-за жалоб на антисанитарию, товар недоступен и при онлайн-заказе. В сети заявили, что продукция регулярно тестировалась и проходила проверки по контролю качества, с 2023 года было проведено 17 исследований. Последний аудит проходил в августе, тогда отклонений от нормы не обнаружили.