Суд признал песню группы "Порнофильмы" экстремистской

Фото: телеграм-канал "Порнофильмы" (Владимир Котляров признан в России иноагентом)

Санкт-Петербургский городской суд признал композицию "Выключите гимн" группы "Порнофильмы" (лидер группы Владимир Котляров признан в России иноагентом) экстремистским материалом. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

Основанием для соответствующего иска послужило то, что песня находится в открытом доступе в интернете.

Проведенная экспертиза установила, что ее текст содержит признаки призывов к агрессивным действиям и насилию по политическим и идеологическим мотивам, в том числе в отношении представителей государственной власти.

"Суд требования административного истца удовлетворил", – говорится в сообщении.

Ответчиками по иску выступили участники группы Котляров, Кирилл Муравьев и Александр Агафонов.

Ранее Роскомнадзор внес несколько страниц сайтов с текстом и аккордами песни "Это пройдет" группы "Порнофильмы" в реестр запрещенных. Кроме того, композиция исчезла с платформы "Яндекс Музыка".