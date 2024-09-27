Суд оштрафовал вокалиста группы "Порнофильмы" на 50 тыс руб за дискредитацию ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Порнофильмы" (Владимир Котляров признан в РФ иноагентом)

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова (признан в РФ иноагентом), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебного органа.

Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ), уточнили там. Причиной послужило опубликованное им в Сети видео "тематического антивоенного содержания", где он также негативно высказался о спецоперации на Украине.

Минюст признал Котлярова иностранным агентом год назад, в сентябре 2023-го, за открытую поддержку Украины и участие в создании сообщений других иноагентов.

Позднее МВД нашло признаки дискредитации ВС РФ в публичных высказываниях музыканта.

