РКН закрыл доступ к нескольким сайтам с песней группы "Порнофильмы"

Фото: телеграм-канал "Порнофильмы"

Роскомнадзор внес несколько страниц сайтов с текстом и аккордами песни "Это пройдет" группы "Порнофильмы" (лидер группы признан иноагентом) в реестр запрещенных сайтов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные РКН.

Кроме того, песня исчезла с платформы "Яндекс Музыка". Одноименный альбом 2020 года все еще доступен, но заглавной композиции там теперь нет. Текст песни и старая ссылка на нее все еще фигурируют в выдаче поисковика "Яндекс", однако при нажатии на кнопку "прослушать" появляется ошибка "404".

Месяц назад, 8 сентября, Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова (признан иностранным агентом). Он открыто поддерживал Украину, участвовал в создании сообщений и материалов других иноагентов, негативно высказывался о гражданах России и поддерживал террористов, а также распространял ложные данные о решениях властей, отмечал Минюст.

Ранее Владимир Путин заявил, что российский закон об иностранных агентах является почти полной калькой с американского, но более либерален. Он заявил, что подобный закон действует в США с 1937–1938 годов. Президент подчеркнул, что в России "никого не гребут".