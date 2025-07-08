Вокалист группы Slaughter to Prevail оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Фото: ТАСС/APS-Medias/ABACA/Reynaud Julien

Вокалист российской дэткор-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай оштрафован за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Постановление вынес Нагатинский районный суд. Шиколай признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева разместила в одной из соцсетей публикацию, содержание которое выражало негативное отношение к проведению спецоперации на Украине. В связи с этим ей назначили штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Ивлеева подала жалобу, пытаясь оспорить данное решение, однако второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил ее. Решение первой и апелляционной инстанций осталось без изменения.