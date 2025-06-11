Суд отправил Льва Шлосберга под домашний арест по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Николай Рыбаков" (Лев Шлосберг признан в РФ иноагентом)

Заместителя главы партии "Яблоко" и руководителя псковского отделения фракции Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом) отправили под домашний арест, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в своем телеграм-канале.

Против политика возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии из-за дебатов с Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом). В ходе дебатов, в которых Шлосберг участвовал 10 января, политик "отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня". Конфликт на Украине он назвал "самой кровоточащей и самой ужасной катастрофой", а также заявил, что если не будет найдена формула политического компромисса, начнется новая мировая война.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя. Под домашним арестом Шлосберг пробудет до 8 августа. Кроме того, ему запретили пользоваться интернетом и телефонной связью, за исключением экстренных случаев.

В октябре 2024 года против Шлосберга было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнении обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах. В ноябре политика задержали в аэропорту Пскова после возвращения из Москвы, однако позже отпустили.

Утром 10 июня 2025 года в квартире политика и его жены Жанны, а также в квартире его отца и в офисе псковского отделения партии прошли обыски. После этого Шлосберг был отправлен в изолятор временного содержания. В партии "Яблоко" подчеркнули, что политик возражал против задержания и заявлял, что "событие преступления отсутствует".